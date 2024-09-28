Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку: у Силах оборони розкрили подробиці

Російські загарбники готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це свідчить перекидання техніки ворога та зосередження живої сили на цю ділянку фронту.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, передає 24 Канал.

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ЗСУ попередили про підготовку росіян до штурмових дій

Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного,

– заявив речник.

Як розповів Волошин, за даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує залучити у штурмових діях. За його словами, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу Росії окупанти отримали 25 легких автомобілів багі.

Їх противник використовує для проведення штурмів малими групами. "Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", - пояснив він. Наразі ворог на передових позиціях вже зосереджує особовий склад штурмових груп.

Днями він вже повідомляв, що ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5 – 10 осіб.

Речник також додав, що в російській армії немає снарядного голоду. Кількість використаних боєприпасів залишається сталою – до 2 тисяч снарядів. Протягом минулої доби було застосовано понад 350 FPV-дронів