Окупантам достатньо кілька годин для удару, – ОК "Південь" про загрозу обстрілу з Чорного моря

Корабельне угруповання Росії намагається перебувати ближе до східного узбережжя окупованого Криму. Окупанти відходять від узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна, тому що усвідомлюють ризики, які створює далекобійна зброя.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. За її словами, попри те, що росіяни тримають на відстані, вони все ж іноді виводять ракетоносії.

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Гуменюк заявила, що розслаблятися ще зарано

Гуменюк розповіла, що 25 лютого в Чорному морі був ракетоносії росіян. Зокрема, на бойовому чергуванні був фрегат окупантів, який ввечері росіяни завели до пункту базування.

Наразі корабельне угруповання Росії у Чорному морі складається із 7 одиниць, однак ракетоносіїв немає.

Але пам'ятаємо, що їм (росіянам – 24 Канал) достатньо кілька годин і ракетоносій поновить свою присутність. Тому розслаблятися ще зарано,

– сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що Росія використовує тактику приспання пильності України. Гуменюк додала, що окупанти продовжують постійний методичний тиск на психіку мирного населення України, використовуючи авіацію, "а потім можуть завдати зненацька удар".

Відтак, вона наголосила, що ворог ще присутній і озброєний та може завдати удару.

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