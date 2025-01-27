Слово "бусифікація" придумала російська пропаганда, – Сухопутні війська

Слово "бусифікація" вигадала російська пропаганда ще у 2020 році, коли Білорусь сколихнули протести після президентських виборів. Тоді силовики забирали активістів у буси, а нині ворог використовує це слово у новому негативному значенні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву офіцера Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталію Кіндратів в ефірі KyivFM.

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У Сухопутних військах зробили заяву щодо слова "бусифікація"

У Сухопутних військах наголосили, що "бусифікація" буквально стала словом 2024 року. Однак Кіндратів зауважила, що саме слово походить з російської пропаганди.

Наскільки мені відомо, це слово ("бусифікація" – 24 Канал) почало використовуватися ще у 2020 році під час протестів у Білорусі, коли силовики, у тому числі й ті, хто приїхав на підтримку з Росії, вихоплювали активістів та протестувальників за допомогою бусів,

– наголосили в Сухопутних військах.

Зараз цей термін у використання підкинула російська пропаганда. Кіндратів припускає, що ворог міг просто побачити десь у мережі бус, а російська пропаганда вдало використала цей момент для того, щоб охарактеризувати процеси, які відбуваються.

"Відповідно, з їхньою допомогою (допомогою російської пропаганди – 24 Канал) це слово отримало теж негативне забарвлення", – додала Кіндратів.