Висоти зайняті: як успіхи біля Кліщіївки вплинуть на просування ЗСУ

Українські військові продовжують боротьбу з російськими окупантами. Важкі бої тривають зокрема на Сході, на Бахмутському напрямку. Днями у Генштабі ЗСУ повідомили про частковий успіх в районі Кліщіївки.

Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу чому важливі дані позиції. Та яка основна задача наразі стоїть щодо цього населеного пункту.

Дивіться також "Просування на понад кілометр": ЗСУ мають успіх у наступі біля Кліщіївки під Бахмутом

Задача біля Кліщіївки

За словами Романа Світана, завдання українських військових біля Кліщіївки – зайняти панівні висоти. Оскільки дана місцевість розташована у певній низині, можна працювати по витісненню ворога.

Висоти зайняті. Зараз розчищаються певні плацдарми біля цих висот, щоб можна було підтягнути важку армійську артилерію. Вже далі можна працювати по дальнім підступам до Бахмута, щоб повністю взяти росіян в оперативне оточення,

– відзначив він.

Роман Світан про оперативну обстановку на фронті: дивитись відео

За таких обставин росіяни можуть самі вийти з Кліщіївки, оскільки вести оборону під постійним вогнем неможливо. І взагалі неможливо утримувати позиції, які знаходяться нижче протиборчої сторони.

"Ми обрали правильну тактику йти не низинами, а висотами. Донбас – це старі гори з вистою 300 – 350 метрів. Там кряж за кряжем. Тому справа часу, коли росіяни самі вийдуть", – додав Світан.

Він додав, що такий сценарій можливий і з Бахмутом. Навколо нього утвориться напівкільце, аби можна було взяти ворога в оперативне оточення.

Ситуація на фронті 7 липня: основне