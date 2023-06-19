Що показало найвражаюче відео ближнього бою від ЗСУ

Сьогодні опублікували одне з найбільш вражаючих відео ближнього бою від 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ.

Значущість подвигу українських воїнів

Поділюся основними враженнями від нього.

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1. Група українських спецпризначенців увірвалась в російський опорний пункт у світлий час доби. Це було раптово для противника. Причому боєць, який пішов першим, холоднокровно увімкнув камеру на шоломі.

Така раптовість – дуже якісно організована. Це говорить про ретельну розвідку, підготовку та компетентне командування. Тому повага усім учасникам та планувальникам операції.

2. Група показала високий рівень злагодженості та сміливості у діях та індивідуальну майстерність під час атаки. За цим стоїть багато роботи на полігоні та особистої мотивації.

3. Російська піхота має примітивне спорядження, але вони добре озброєні та дисципліновані. Також треба відзначити, що росіяни вирили дуже якісний опорний пункт, глибокий та захищений від обстрілів.

Це складний противник, і легкість з якою його "валять" в опорнику досягнута виключно складною та тривалою роботою, яка дозволила повністю використати цей шанс.

Це дуже складний об'єкт атаки, і тим більш значущим є подвиг українських воїнів.

Наші військові змогли зайти в тил ворога на Південному напрямку. Деякі ворожі солдати намагалися чинити опір, однак виявилися безсилі. Загалом під час цієї вилазки ЗСУ ліквідували 10 окупантів.