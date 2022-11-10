ЗСУ зайшли у Снігурівку на Миколаївщині: місцеві захисників зустріли під оплески
10 листопада 2022 , 10:57Читать новость на русском
Збройні Сили України зайшли в місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Місцеві жителі, які жили під окупацією, з оплесками зустріли українських воїнів.
Українські військові звільнили Снігурівку у четвер, 10 листопада, пише 24 канал. Місто в Миколаївській області перебувало під окупацією росіян аж 8 місяців.
Зверніть увагу У Пентагоні проаналізували "відхід" росіян із Херсона: чи справді відступають окупанти
ЗСУ 10 листопада звільнили Снігурівку
Снігурівку було звільнено силами 131 окремого розвідувального батальйону. Українські воїни вже опублікували відео зі Снігурівки, де прозвітували про звільнення міста.
ЗСУ звільнили Снігурівку: відео