Унікальний випадок: як Bradley вдалось знищити російський дрон

Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster. Та це – дуже рідкісний випадок.

Про це 24 Каналу заявив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що це показує професіоналізм українських військових. Він додав, що захисники використовують озброєння будь-якого типу та будь-якої країни краще, аніж та країна, яка його виготовляла. Зазначимо, що момент збиття російського дрона потрапив на відео.

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Що означає такий випадок

"Це черговий показник того, що українська армія – це одна з найпотужніших і найпідготовленіших армій світу, яка вміє не лише виконувати завдання, а й вигадувати нові методи щодо знищення того чи іншого безпілотного комплексу", – наголосив Отченаш.

Російський FPV-дрон – дуже маленький безпілотник. Тобто, це – невелика ціль. Тому вразити її з Bradley, вважає командир екіпажу БпЛА "Кара небесна", дуже крутий результат.

Екіпаж цього автомобіля – це круті хлопці – леви, які вміють реально використовувати свою зброю на повну. Якщо це буде ще один випадок, коли навчаться наші збивати певним чином ворожі дрони – це супер,

– додав Андрій Отченаш.

Тим часом росіяни протягом 27 червня втратили ще 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня.