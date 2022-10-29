Летіла аж з Ростову нищити Запоріжжя: ЗСУ збили чергову крилату ракету

Збройні Сили продовжують ефективно ліквідовувати ворожі ракети та дрони ворога. Зокрема, на Сході України вдалось збити повітряну ціль, яку запустили аж в Ростові.

Вранці 29 жовтня Генштаб ЗСУ ощасливив українців заявою, що нашим військовим вдалось збити аж два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один безпілотник окупантів. Однак на цьому здобутки українських військових не закінчились – пізніше стало відомо, що "не туди" приземлилась ракета "Іскандер-К".

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Летіла аж з Ростова в Запоріжжя і не долетіла

Кумедно спостерігати за намагання загарбників атакувати наші Сили оборони. "Друга армія світу" мала давно затямити, що ЗСУ можуть давати раду з будь-якими російськими ракетами.

Ще одна крилата ракета з Ростову не досягла своєї цілі. Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя,

– заявили в повітряному командуванні "Схід".

У Збройних Силах зазначили, що внаслідок підриву, ракета змінила траєкторію польоту та врешті-решт впала на безлюдному місці.

Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу, що оперативно ліквідував "Іскандер" буде нагороджений відзнакою. Про це також сказали в командування "Схід".

Особливості "Іскандер-К" Це балістична ракета з максимальною дальністю ураження цілі не менше 500 кілометрів. Загалом вона може сягати цілі, що розташована за 700 кілометрів. Окрім того, передбачається, що ракетний комплекс "Іскандер" може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї. Однак зазвичай його використовують для вогневого ураження об'єктів та як систему протиповітряної оборони.

Джерело: Вікіпедія

Втрати ворога: актуальна інформація

Окрім тисячі одиниць техніки, окупанти втрачають особовий склад. Втрати ворога станом на 29 жовтня уже понад 70 тисяч. Лише за минулу добу, 28 жовтня, Збройні Сили України ліквідували 550 окупантів.

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Також Генштаб повідомив про сотні ліквідованих ворогів у Майорську та переповнені лікарні Бєлгорода, що не справляються з "300-тими" загарбниками.

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