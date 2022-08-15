Плідний день у Повітряних сил: зенітники знищили ракету Х-59 і два "Орлани"
15 серпня 2022 , 20:36Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Втрати ворога на землі та у повітрі зростають з кожним днем. Нашим майстерним воїнам вдається протидіяти усьому, на що окупанти покладають найбільші надії.
російські окупанти зазнали чергових "повітряних" втрат. Кожного дня їхня потреба в іранських безпілотниках зростає.
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Втрати ворога у повітрі впродовж 15 серпня
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, доба 15 серпня була дуже "врожайною" для наших героїв. Російські окупанти втратили гвинтокрил Ка-52, два безпілотники типу "Орлан-10", а також авіаційну ракету Х-59 "повітря – поверхня". Усі цілі наші воїни вразили на Запорізькому напрямку.
Війна росії з Україною: останні події
- Підтримка України у боротьбі з російськими окупантами зростає кожного дня. Міністр оборони Латвії повідомив про те, що передав для ЗСУ 4 гелікоптери.
- Бойовики так званої "днр" продовжують погрожувати полоненим іноземцям смертною карою. Один із "судів" відбувся сьогодні, але усі підсудні не захотіли визнавати себе винними. Пропагандисти повідомили, що наступне засідання у квазіреспубліці відбудеться у жовтні.
- Ворог знову намагався здійснити наступальні дії на багатьох напрямках. ЗСУ тримають оборону та відбивають усі атаки окупантів.
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