П'ять російських БпЛА збили на Миколаївщині та Херсонщині: що залишилося від дронів
Джерело:Повітряне командування "Південь"
На Півдні України наші захисники знищили ще 5 російських дронів-камікадзе. Окупанти запустили їх ввечері суботи, а ще вночі та зранку неділі.
Досягти цілей ворогу не вдалося: українські воїни потужно відпрацювали по безпілотниках. Дрони перетворили на купку сміття.
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Українські воїни приземлили 5 російських дронів
Спочатку про збиття російських дронів повідомили у Генштабі ЗСУ. Згодом у повітряному командуванні "Південь" уточнили, на Миколаївщині та Херсонщині воїни мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищили чотири дрони-камікадзе "Ланцет". Ворожі безпілотники приземлили ввечері 22-го та вночі 23 квітня.
Зауважимо, близько 13 години спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, що на Миколаївщині збили ще один безпілотник. Цього разу розвідувальний "Мерлін". Його близько 11:50 знешкодили зенітники Одеської бригади.
На Півдні збили чотири "Ланцети" / Фото ПК "Південь"
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