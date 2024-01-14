ЗСУ збили російський А-50 та підбили ще один літак над Азовським морем, – "РБК-Україна"

15 січня російська авіація може не дорахуватися щонайменше одного свого літака. ЗМІ пишуть, що наші війсьові збили А-50, а також їм вдалося підбити ще одне повітряне судно ворога.

Ввечері 15 січня почала надходити інформація про те, що над акваторією Азовського моря нашим військовим вдалося завдати ударів по двох російських повітряних суднах. Мовиться про А-50 та ІЛ-22. Попередньо, перший збили, а другий пошкодили і його екіпаж терміново попросив про посадку в Анапі.

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Мінус російський літак ДРЛВ

Після 22:00 мережею почала ширитися інформація, що ворог зазнав втрат в авіації. Моніторингові канали почали писати про те, що над Азовським морем наші військові успішно познайомили з морем А-50 – літак ДРЛВ. Трішки більше пощастило ІЛ-22. Як пишуть, у нього підбиті двигуни. Саме тому його екіпаж ще зміг запросити про посадку в Анапі.

Згодом з'явився буцімто запис, на якому можна почути, як пілот просить про посадку в Анапі. Також наголошує на медиках і пожежній машині. Наразі складно підтвердити його ідентичність, тому очікуватимемо щодо цього офіційної інформації від наших військових.

Станом на ранок 14 січня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що наші військові знищили 329 літаків і 324 гелікоптери. Якщо інформація про А-50 підтвердиться, то вже зранку 15 січня можемо побачити у графі літаків +1 повітряне судно ворога, яке більше не літає.

Джерела "РБК-України" повідомили, що А-50 заступив на чергування у районі Кирилівки близько 21:10 – 21:15. І практично відразу його вдалося збити. Відтак, літак ДРЛВ зник з радарів і більше не відповідав на запити тактичної авіації. Кажуть, що пізніше пілот російського Су-30 виявив займання, а також падіння якогось повітряного судна. Джерела 24 Каналу кажуть, що бортовий номер А-50 був RF-50601.

Що стосується ІЛ-22М11 з бортовим номером 75106, то його пошкодили. Це повітряне судно здійснювало чергування у районі Стрілкового. Його наші військові підбили уздовж узбережжя Азовського моря. Це також сталося орієнтовно 21 години. Власне, екіпаж цього судна у записі, якщо він виявиться ідентичним, просив про посадку в Анапі, евакуацію та швидку і пожежну машину.

Вже о 23:30 моніторингові канали зауважили, що вперше за тривалий проміжок часу не спостерігається активність БРЛС "Джміль" в Азовському морі. Мовиться про авіаційну бортову радіолокаційну станцію.