ЗСУ збили російський безпілотник у Донецькій області

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що Українці продовжують успішно "приземляти" російську тихніку.

Цього разу наші захисники знищили – БПЛА (безпілотний літальний апарат).

Важливо Знищення крейсера "Москва" стало стратегічним успіхом українців, – Міноборони Австрії

Відомо, що "Орлан-10" на Донеччині змогли вполювати Січеславські десантники.

"Може здатися – дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника складає близько 100 тисяч доларів США" – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Дивіться фото підбитого безпілотника:

Раніше українці опублікували відео з безпілотника нашого виробництва, який зафіксував окупантів, а також зафільмував їх знищення.

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