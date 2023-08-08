У режимі полювання мінусують російські вертушки, – льотчик-інструктор про збиття Ка-52

У Запорізькій області 7 серпня 47-ма окрема механізована бригада збила російський Ка-52. Сили оборони буквально у режимі полювання вичікують російські гелікоптери.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, яким чином російські окупанти намагаються атакувати лінію фронту і як майстерно українські воїни відбивають ці атаки.

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ЗСУ працюють у режимі полювання

Застосування "Алігатора" Ка-52 близько до фронту може свідчити про пожвавлення наступальних дій з боку Сил оборони.

У росіян існує певний алгоритм дій при підході до лінії зіткнення. На карті російських льотчиків зазначено межу, за якою вони не можуть виконувати бойові задачі.

Проте лінія фронту дихає. Наша розвідка, а особливо Сили Спеціальних Операцій з ПЗРК заходять у визначену глибину і в режимі полювання вичікують російські вертушки,

– додав льотчик-інструктор.

Полковник ЗСУ в запасі розповів, як ЗСУ збили Ка-52: дивіться відео

Російські гелікоптери по картах, немовби підходять до лінії фронту на безпечний запуск ракет. Зокрема, мовиться про ракети ЛМУР, які б'ють по цілях до 15 кілометрів.

"Наша розвідка може заходити і на 5, і на 10, і на 15 кілометрів, тому одна пара з "трубою" може відмінусувати вертушку", – сказав військовий експерт.

Завдяки ефективним механізмам, які застосовують Сили оборони, у росіян не залишилось безпечної межі підходу до лінії фронту. Тому, як підсумок, українські воїни ліквідували Ка-52.

Що відомо про збиття Ка-52