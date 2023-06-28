Українські захисники збили ворожий Су-25 із "Ігли": разючі кадри

Військовослужбовці ЗСУ за допомогою ПЗРК "Ігла" збили ворожий літак Су-25. Кадри потужної роботи показали у мережі.

Російський винищувач збили у середу, 28 червня. До слова, це вже 315 збитий літак окупантів за час повномасштабного вторгнення.

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Як ЗСУ збили російський Су-25

Збили ворожий винищувач Су-25 бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої Окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс".

Дякуємо хлопцям за їхню роботу!

– підписали відео у Сухопутних військах.

Потужна робота українських захисників: дивіться відео

Варто зазначити, що втрати ворога в авіації стали більшими. Лише за минулий тиждень українські захисники збили 7 російських гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" на Донеччині. У Повітряних силах пояснили, що інтенсивність на полі бою збільшилися, а тому ворог частіше почав використовувати авіацію.

"Ми бачимо, що противник через зростання тих бойових дій використовує дедалі більше авіацію, армійську саме авіацію. Це гелікоптери Ка-52 та інших типів для того, щоб підтримувати свої війська з повітря", – заявив Юрій Ігнат.

Загалом, від 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світу" вже втратила 315 літаків, враховуючи збитий Су-25, і 308 гелікоптерів.

"Ігла" збиває ворожі ракети

У травні військовослужбовець з позивним "Покемон" двічі збив ворожі крилаті ракети із ПЗРК "Ігла". Першу ціль він ліквідував під час масованої атаки у ніч проти 9 травня. Тоді росіяни атакували територію України 25 крилатими ракетами.

"Покемон" разом із побратимами під час повітряної тривоги висунулися на позицію. Коли одна із російських ракет Х-55 летіла на Київщину, нацгвардієць збив її із ПЗРК "Ігла".

Вдруге "Покемон" збив російську ракету, яка летіла на Київщину, в ніч проти 29 травня. Військовослужбовець розповів, що удруге ціль збити було важче, оскільки ворог атакував уночі. Проте гвардієць із бригади "Буревій" зміг і вдруге ліквідувати російську ракету із радянського комплексу ПЗРК "Ігла".

Юрій Ігнат заявив, що такі результати українських захисників шокують світ. Адже ракету, яка коштує понад 13 мільйонів доларів, може знищити радянський комплекс 70-х років.