Кілька днів полювали, – у Повітряних силах розкрили подробиці збиття російського Су-35

Вчора, 19 липня, Зенітно-ракетні війська України успішно знищили російський Су-35 в районі Нової Каховки. Це один з найкращих винищувачів, які росія має на озброєнні. Наші воїни полювали за ним декілька днів.

Так, українські зенітники полювали за тим літаком кілька днів. Він крутився і не входив у зону дії нашої ППО. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

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Завданням цього літака було знищувати наші ударні групи

Ворожий Су-35 патрулював у районі Нової Каховки й нижче кілька днів. Його завданням було вираховувати й знищувати наші ударні та авіаційні групи, штурмовики та бомбардувальники.

Попав він у нашу пастку, зенітники цього разу підловили цей винищувач і він був успішно знищений нашим зенітно-ракетним підрозділом в районі Нової Каховки,

– сказав Юрій Ігнат.

Описуючи подробиці, Ігнат розповів, що ворожий літак ще встиг випустили ракети класу "повітря-повітря" по наших штурмовиках, але льотчики були до цього готові – зробили протиракетний маневр та вийшли з-під удару.

Після збиття літака наші воїни завдали близько 15 ударів на різних напрямках

Після того, як стало відомо, що російський Су-35 таки ліквідовано, українські штурмовики та бомбардувальники довершили бойове завдання і завдали близько 15 ударів на різних напрямках: знищили РСЗВ, скупчення техніки, бойові броньовані машини, командно-штурмові пункти й живу силу окупантів.

Що відомо про збиття російського Су-35

Ввечері 19 липня стало відомо, що неподалік від Нової Каховки наші військові "приземлили" ворожий винищувач, який намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗСУ. Згодом виявилось, що це Су-35. Пілот катапультувався.

Тим часом російські ЗМІ вже запевняють, що українці збили лише безпілотник. Хоч насправді є навіть відеопідтвердження того, як падає літак.

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