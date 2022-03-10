ЗСУ збили танки окупанта у Бородянці на Київщині – потужне відео

Українські війська продовжують успішно нищити техніку російських окупантів. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив про чергові розбиті танки ворога.

Українським захисникам вдалось їх майстерно розбити біля Бородянки на Київщині. Залужний назвав це ювелірною роботою.

До теми Ніч була складна, але українська армія зробила контратаку під Києвом і підбила 5 танків, – МВС

Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі населеного пункту Бородянка

– заявив він.

Як українці знищували російські танки: дивіться відео



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