Росіяни обіцяли "полускати" Patriot: Олещук їх смачно потролив

Російські військові 22 грудня втратили свої три бомбардувальники Су-34 на Півдні України. Головнокомандувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян, котрі погрожували "полускати" Patriot.

Він опублікував скриншот новини з російського медіа, яка вийшла ще у грудні 2022 року. У ній Путін погрожував, що "полускає" Patriot, які отримає Україна. На вулиці грудень 2023 року. І наша держава за один лише день збиває на Півдні три Су-34. Як тобі таке, Ілон Маск?

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Олещук потролив Путіна

Совпадєніє? Нє думаю!

– написав він.

Цими словами він супроводив публікацію, яка з'явилася у російських ЗМІ наприкінці 2022 року. У ній Путін погрожував, що Росія буцімто зможе "пощолкати" Patriot, які Україна отримає від міжнародних партнерів. Мовляв, США пообіцяли прислати системи, які працюють не так, як російські С-300.



Скриншот статті, присвяченої Patriot / Скриншот

Микола Олещук перед тим теж висміював росіян. Він зазначив, що "продовжуємо серію дописів під рубрикою "Вечного полета, братья". Вона присвячена збитій російській авіації.

За словами головнокомандувача Повітряних сил ЗСУ, 22 грудня на одному зі збитих "Шахедів" з серією "Ы" було послання від росіян. І наші військові вже вдень оперативно відповіли. На Південному напрямку опівдні вдалося знищити три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Вечного полета "братья"! Усім дякую за бойову роботу! Разом – до перемоги!

– зазначив він.

Звернімо увагу, що російськими пабліками гуляє низка версій, що ж сталося з літаками. Одна з них стосується успішної роботи Patriot. Але побутує серед окупантів також міркування, що це свої могли приземлити повітряні судна.

Власне, Микола Олещук своїм постом-висміюванням дав російським загарбникам чітко зрозуміти, що це ЗРК Patriot виконала успішно свою роботу. І саме завдяки цьому вдалося скоротити кількість російських літаків.

Додамо, що станом на ранок 22 грудня, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові втратили 324 літаки та 324 гелікоптери. З рештою втрат ворога у повномасштабній війні проти України можна ознайомитися за цим посиланням.