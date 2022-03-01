ЗСУ збили вертоліт та літак окупантів: штурмовики наносять авіаудари по колонах росіян
Повітряні Сили Збройних сил України збили вертоліт та літак окупантів. Також українські льотчики нанесли авіаудари по противнику.
Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ. Такі дані станом на 1 березня – на шостий день війни, яку Росія почала проти України.
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ЗСУ знищили вертоліт та літак окупантів
Повітряні сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме – зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт та один літак окупантів,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних сил ЗСУ спільно нанесли чотири авіаудари по:
- колонах танків;
- броньованої техніки противника;
- а також інших цілях.
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