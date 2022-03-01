ЗСУ збили вертоліт та літак окупантів: штурмовики наносять авіаудари по колонах росіян

Повітряні Сили Збройних сил України збили вертоліт та літак окупантів. Також українські льотчики нанесли авіаудари по противнику.

Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ. Такі дані станом на 1 березня – на шостий день війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ знищили вертоліт та літак окупантів

Повітряні сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме – зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт та один літак окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних сил ЗСУ спільно нанесли чотири авіаудари по:

колонах танків;

броньованої техніки противника;

а також інших цілях.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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