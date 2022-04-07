ЗСУ збили ворожу ракету на Сумщині, яка летіла на Полтаву
7 квітня 2022 , 07:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
На Полтавщині 6 квітня люди чули вибухи. Влада пояснила, що це ЗСУ збили ракету, яка летіла в напрямку Полтави.
Рештки ракети впали у районі Липової Долини Роменського району, розповів глава ОВА Дмитро Живицький. Саме там люди й чули вибухи.
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Яка ситуація в районі
Голова Роменської РВА, Денис Ващенко додав, що працюють над повним відновленням автобусних маршрутів.
На території району знайшли та знищили 27 касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.
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