В Україні немає слабкої статі, – ЗСУ 8 березня нагадали про жінок у війську

У Міжнародний день боротьби за права жінок, 8 березня, у ЗСУ звернулися до українських захисниць. Там вкотре наголосили, що в Україні немає слабкої статі.

У ГУР наголосили, що у лавах воєнної розвідки України, як і у всіх інших підрозділах Сил безпеки і оборони держави, служать винятково особи сильної статі – жінки і чоловіки.

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Однакові права та обов'язки

У відомстві зазначили, що під час війни з російськими окупантами всі вони керуються однаковими правами, обов’язками та присягою.

Нині, 8 березня, співробітники ГУР МО України відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок з єдиним закликом до Захисниць України – пліч-о-пліч до перемоги!

– йдеться у повідомленні.

Незламні українські захисниці

Пресслужба 79 окремої десантно-штурмової бригади опублікувала світлини наших захисниць.

Це світлини жінок-десантників 79-ки. На них зображені представниці різних військових спеціальностей: розвідниці і медики, зв’язківці і психологи, діловоди і кухарі. Це наші посестри, які щодня на рівні з чоловіками ризикують своїм життям, наближаючи своєю невтомною військовою працею нашу Перемогу. Низький уклін вам за все, що ви робите!

– зазначають у відомстві.

Жінки-десантниці 79-ки: дивіться фото

Також у Збройні Сили України повідомили, що в лавах ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок. Бойові медики, зв’язківці, артилеристки, розвідниці, службовці сфер логістики та десятки інших посад та спеціальностей. Усі вони щоденною клопіткою працею сприяють наближенню перемоги.

Зазначимо, що в СБУ зазначили, що "колись про амазонок згадували тільки у міфах, але тепер весь світ знає – це українки".