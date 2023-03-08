В Україні немає слабкої статі, – ЗСУ 8 березня нагадали про жінок у війську
Джерело:ГУР
У Міжнародний день боротьби за права жінок, 8 березня, у ЗСУ звернулися до українських захисниць. Там вкотре наголосили, що в Україні немає слабкої статі.
У ГУР наголосили, що у лавах воєнної розвідки України, як і у всіх інших підрозділах Сил безпеки і оборони держави, служать винятково особи сильної статі – жінки і чоловіки.
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Однакові права та обов'язки
У відомстві зазначили, що під час війни з російськими окупантами всі вони керуються однаковими правами, обов’язками та присягою.
Нині, 8 березня, співробітники ГУР МО України відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок з єдиним закликом до Захисниць України – пліч-о-пліч до перемоги!
– йдеться у повідомленні.
Незламні українські захисниці
Пресслужба 79 окремої десантно-штурмової бригади опублікувала світлини наших захисниць.
Це світлини жінок-десантників 79-ки. На них зображені представниці різних військових спеціальностей: розвідниці і медики, зв’язківці і психологи, діловоди і кухарі. Це наші посестри, які щодня на рівні з чоловіками ризикують своїм життям, наближаючи своєю невтомною військовою працею нашу Перемогу. Низький уклін вам за все, що ви робите!
– зазначають у відомстві.
Жінки-десантниці 79-ки: дивіться фото
Зазначимо, що в СБУ зазначили, що "колись про амазонок згадували тільки у міфах, але тепер весь світ знає – це українки".