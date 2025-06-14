ЗСУ хакнули ворожий дрон і той допоміг вдарити по окупантах
- Оператори 210 ОШП хакнули ворожий безпілотник, щоб скорегувати атаку FPV-дроном на ворога.
- Військові зазначили, що перехоплення сигналів ворожих дронів часом ефективніше, ніж розвідка власними дронами.
Оператори БпЛА 210 ОШП хакнули ворожий безпілотник. Завдяки цьому бійцями вдалося скорегувати FPV-дрон для атаки по ворогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 210 Окремий штурмовий полк.
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Що відомо про епічне перехоплення дрона
Військові зауважили, що бойові дії зараз такі динамічні, що часом легше перехопити сигнал ворожого розвідника і використати його для наведення на ціль, аніж вилітати на розвідку своїм дроном.
Цього разу так і сталося. Хакнули ворожий дрон і за допомогою цього перехоплення скорегувались для ураження цілі нашим FPV,
– вказали бійці 210 ОШП.
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Там закликали долучатися до команди пілотів 210 штурмового, аби очищувати українську землю від окупантів.