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24 Канал Новини України ЗСУ хакнули ворожий дрон і той допоміг вдарити по окупантах
14 червня, 12:21
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ЗСУ хакнули ворожий дрон і той допоміг вдарити по окупантах

Дмитро Усик
Основні тези
  • Оператори 210 ОШП хакнули ворожий безпілотник, щоб скорегувати атаку FPV-дроном на ворога.
  • Військові зазначили, що перехоплення сигналів ворожих дронів часом ефективніше, ніж розвідка власними дронами.

Оператори БпЛА 210 ОШП хакнули ворожий безпілотник. Завдяки цьому бійцями вдалося скорегувати FPV-дрон для атаки по ворогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 210 Окремий штурмовий полк.

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Що відомо про епічне перехоплення дрона

Військові зауважили, що бойові дії зараз такі динамічні, що часом легше перехопити сигнал ворожого розвідника і використати його для наведення на ціль, аніж вилітати на розвідку своїм дроном.

Цього разу так і сталося. Хакнули ворожий дрон і за допомогою цього перехоплення скорегувались для ураження цілі нашим FPV,
 – вказали бійці 210 ОШП.

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Там закликали долучатися до команди пілотів 210 штурмового, аби очищувати українську землю від окупантів.

До речі, станом на 14 червня втрати ворога склали 1 002 690, за останню добу – 1130. Водночас ЗСУ знищили ще 10 937 танків та 22 798 броньованих машин від початку війни.
 