Умєров розповів про всі перестановки у військовому керівництві

Командування Збройних Сил неочікувано сколихнули масштабні зміни. Міністр оборони розповів про всі кадрові рішення у війську.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

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Що відомо про кадрові зміни у ЗСУ

Так, Михайло Драпатий, який раніше подав у відставку, призначений командувачем Об'єднаних Сил. Після розмови з президентом та військовим керівництвом вирішено, що генерал зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом.

В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил – рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців,

– розповів Умєров.

Командувачем Десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

Також кадрові зміни торкнулися командування Сил безпілотних систем. Новим командувачем СБС призначений Роберт Бровді "Мадяр". "Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування", – вказав міністр.

Вадим Сухаревськиий, який до цього очолював СБС, став заступником командувача оперативного командування "Схід". Зазначається, що його завданням буде модернізувати командування, впроваджуючи нові підходи і зміни.

Рустем Умєров зауважив, що всі зміни у командуванні мають одну мету – посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби.