Важливо дістати туди: політолог оцінив перспективи ударів по російських газородовищах

Є інформація, що Україна зможе використовувати далекобійні БпЛА, які здатні атакувати регіони Уралу та Заполяр'я. Це Ханти-Мансійський автономний округ, де добувають російський газ. Там дуже вразливі компресорні станції, які ворог не зможе відновити.

Для нашої держави потрібно руйнувати логістичні шляхи всередині Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.

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"Розпад Росії можливий, коли почнуть руйнуватися логістичні шляхи всередині країни-агресорки. Наприклад, почнуться удари по нафтопроводах, удари по компресорах газогонів. Тоді почне руйнуватися економіка Росії й ці логістичні шляхи", – сказав політолог.

"Справжні санкції проти росіян"

Тарас Загородній зазначив, що вже почало прилітати у Татарстан. Це дуже важливий індустріальний регіон. Там є, наприклад, Казанський авіабудівний завод, який виготовляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, та багато інших об'єктів.

За словами політолога, Україна повинна перекрити експорт російської нафти. Зокрема, порти Новоросійська – це дуже болюча тема для окупантів.

Ніхто ж не говорив, що не можна бити по компресорних насосах, які перекачують нафту, наприклад, у бік порту Новоросійська. Начебто порт живий, тільки нафта не відвантажується. Це будуть справжні санкції проти росіян,

– додав він.

Україна зможе атакувати Урал та Заполяр'я: головне