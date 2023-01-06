Не складніше за САУ: наскільки швидко ЗСУ можуть освоїти західні танки

Українська армія зможе отримати західні танки та підготуватися до їхнього використання протягом кількох тижнів. Це не складніше, ніж підготувати САУ, які вже отримала Україна.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. На його думку, якщо західні країни дійсно хочуть продовжувати допомагати Україні, то рано чи пізно вони будуть змушені постачати танки.

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"Якщо не давати нові танки, то можна сказати, заради чого допомагали до цього, якщо тепер припинили? Якщо партнери дійсно вирішать підтримувати надалі, то вони мають перейти на західні танки, тому що радянських більше немає, а щось надавати треба", – вважає Давид Гендельман.

За словами військового експерта, протягом війни спостерігався відчутний прогрес у постачанні зброї. Особливо яскраво він проявився в системах ППО.

Можливо з часом дійде й до танків, вже багато місяців йдуть розмови на цю тему. Якщо війна затягнеться, то питання перед західними країнами вже стане руба,

– зазначив Гендельман.

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Росія має значні запаси техніки

На думку військового експерта з Ізраїлю, запаси техніки у Росії поки не закінчилися, але проблема в тому, як швидко укомплектувати з’єднання резерву мобілізованими. Для окупантів це – велика проблема.

"У будь-якому випадку, якщо більш-менш серйозна кількість західної техніки з’явиться в Україні, ЗСУ зможуть провести наступальну операцію. Навіть якщо Росія щось протиставить, їй це буде зробити набагато складніше, ніж зараз", – запевнив Давид Гендельман.

Буде техніка – буде наступ

Військовий експерт вважає, що останні два місяці, після закінчення виводу російських військ з херсонського напрямку, ніяких особливих просувань на фронті не спостерігається. Це відбувається через те, що жодна зі сторін не змогла накопичити достатні сили для прориву, тому йде війна на виснаження.

Бої місцевого значення, та навіть жорстокі бої в районі Бахмут – Соледар, не призводять до якихось значних просувань головним чином через те, що з обох сторін не вистачає озброєння і військової техніки для створення локальної переваги,

– впевнений Гендельман.

Військовий експерт з Ізраїлю підсумував, що якби дійсно з’явилась серйозна кількість озброєння чи військової техніки, на фронті відбулися б спроби більших наступів.

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