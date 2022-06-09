ЗСУ зможуть зачистити Сєвєродонецьк за 2 – 3 доби, – Гайдай назвав умову

На Луганщині російські військові продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк та намагаються "взяти" місто. Вони знищують абсолютно усе, що хоча б якось можна було використовувати для оборони.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. З боку російських загарбників у Сєвєродонецьку цілеспрямовано відбуваються постійні обстріли.

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"Вони знищують все взагалі, що хоча б якось можна використовувати для оборони. Окупанти просто не зупиняються", – розповів глава ОВА.

Втім, за словами Гайдая, українські військові могли б зачистити місто орієнтовно за 2 – 3 доби, однак за певних обставин.

Можу вам сказати, що як тільки у нас з'явиться далекобійна артилерія, щоб ми могли такі артдуелі провести з російською артилерією, то місто (Сєвєродонецьк – 24 канал) наші спецпризначенці можуть очистити за 2 – 3 доби,

– зазначив очільник ОВА.

Що відбувається у Сєвєродонецьку

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку російські солдати здійснювали вогневий вплив на підрозділи українських військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. Також росіяни продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєвєродонецька.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що у Сєвєродонецьку – досі важка ситуація. Однак українські захисники завдали росіянам дуже важких втрат у міських зіткненнях. Через це загинули багато окупантів. Кількість вимірюється сотнями тіл.

За словами Сергія Гайдая, зараз у Сєвєродонецьку точаться жорстокі бої, адже ЗСУ воюють за кожен сантиметр міста. Він закликав людей не поширювати фейків про зраду та здачу міста окупантам.

Родичі жителів Сєвєроденецька просять про евакуацію містян, але з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста. За словами Гайдая, коли виїзд ще був, охочих евакуюватися було не так багато. У громаді зараз залишається до 15 тисяч мешканців,

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