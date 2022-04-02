ЗСУ знайшли й ліквідували росіян, які обстріляли колони волонтерів під Черніговом

Збройні Сили України ліквідували російських окупантів, які вбили волонтерів під Черніговом. Нещодавно на під'їзді до Чернігова окупанти розстріляли 2 колони волонтерів.

Ліквідовано ДРГ, яка наводила вогонь

Про ліквідацію росіян, які вбили українських волонтерів, повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін. Він зазначив, що вбивць знайшли менше, аніж за добу.

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Менше ніж за добу ЗСУ знайшли і ліквідували рускіх, які вбили наших Богдана Стефанишина, Олексія Антонова і прекрасну українку,

– написав Шабунін.

Він зазначив, що ліквідовано повний склад ДРГ, яка наводила і коригувала вогонь по евакуаційній колоні.

Ворог обстріляв волонтерів: коротко

31 березня стало відомо, що російські окупанти обстріляли колону з волонтерами поблизу Чернігова.

Відомо, що загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені Драгоманова Анастасія Тагірова.

Інший загиблий – Олексій Антонов. Також загинув Богдан Стефанишин.

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