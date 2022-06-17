ЗСУ знайшли та завдали втрат ДРГ росіян біля Рубіжного – ворог відійшов
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники не втомлюються бити загарбників на нашій землі. Вони доводять свою мужність та відвагу щодня.
Про нові успіхи наших воїнів повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Нам вдалось розгромити російську диверсійно-розвідувальну групу.
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Росіяни поплатились за розвідку наших позицій
Як повідомив Генштаб, російські окупанти хотіли виявити слабкі місця в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П'ятихаток. Тому й задіяли диверсійно-розвідувальні групи.
Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив,
– кажуть у Генштабі.
Схожий розвиток подій чекає на кожного окупанта, який прийшов на нашу землю.
Новини з фронту: основне
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що ЗСУ в Запорізькій та Херсонській областях впевнено рухаються у бік тимчасово окупованих територій та відсувають лінію зіткнення. За його словами, на Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів. При цьому ворог зазнає суттєвих втрат. Зокрема, за останні кілька днів на Херсонському та Запорізькому напрямках українські військові ліквідували гвинтокрил та російську артилерію "Акація".
- Також за зведенням Генштабу на вечір 17 червня стало відомо, що й на інших напрямках росіяни мають втрати. Зокрема, на Донбасі наші воїни успішно відбили одразу кілька штурмів російських загарбників. Українські захисники успішно відбили штурм в районах Сиротиного та Метьолкіного. Противник відійшов з втратами на раніше займані позиції. Також наші воїни вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм поблизу Гірського. Ворог вкотре вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема, але всі з них – без успіху. Окупанти зазнали втрат і відійшли.
- Одна з ще одних великих перемог на сьогодні – звільнення Дмитрівки у Харківській області. Під тиском українських воїнів російським загарбникам довелося відступити. Селище розташоване на одному з основних напрямків боротьби – Ізюмському районі Харківщини. ЗСУ мають намір звільнити всю українську землю. Тому рано чи пізно наші воїни будуть просуватися далі.
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