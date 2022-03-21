ЗСУ знищили 4 з 10 армій Росії: 5 авіаполків, 11 батальйонів танків та 34 бронетехніки

Окупанти продовжують зазнавати масштабних втрат. Збройні Сили України вже знищили 4 із 10 армій Росії – ударні та повітряну.

Серед них – авіаполки, батальйони танків та десятки батальйонів бронетехніки. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму зверненні, передає 24 канал.

До слова ЗСУ на Київщині відібрали в окупантів ще один трофейний танк

І все це за 26 діб активної фази війни Росії з Україною. Зараз противник втратив змогу наступати майже будь-де на території України і веде лише тактичні дії – накопичує резерви. Однак вони піддаються нищівним ударам наших оборонців.

Так, наші війська на 26 добу знищили:

11 батальйонів російських танків;

34 батальйони бойових броньованих машин;

5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню;

17 дивізіонів ствольної артилерії;

майже 5 авіаполків літаків та 5 полків вертольотів.

Це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили 3 ударних і 1 повітряну армію,

– пояснив Арестович.

Загалом їх в Росії є 10. Радник глави ОП також запевнив, що військове керівництво України контролює ситуацію.

Буде цікаво – військові потролили Кадирова та його посіпак: дивіться відео