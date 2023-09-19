Мокрого місця не лишилося: СБУ утопили дронами три човни з окупантами в Херсонській області

На Херсонщині FPV-дрони ліквідували три надводні човни з росіянами. Важливо, що під час операції українці додатково протестували нову розробку – автономну бойову частину

Збройні Сили активно працюють над вдосконаленням безпілотників. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна тестує дрони з штучним інтелектом, щоб посилити атаки на військові кораблі Росії

Дивіться також Як Китай постачає дрони Росії, обходячи санкції: схеми та де навчаються російські пілоти

Болючий удар по окупантах

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ ліквідували три ворожих човни з особовим складом на Херсонщині. У ході операції вони використали три дрони-камікадзе українського виробництва. Безпілотник має назву "Буцефал", а розробила його компанія Ескадрон. Його придбали для "Армії дронів" партнери.

Продовжуємо діставати окупантів як на суші, так і на воді,

– підсумував Михайло Федоров.

Під час ударів та техніку росіян ЗСУ також протестували й нову розробку – автономну бойову частину з вибухівкою. Випробування БпЛА пройшли успішно. Міністр додав, що більше деталей з'явиться згодом.

ЗСУ вдарили по човнах окупантів: дивіться відео

Українські дрони діють