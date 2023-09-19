Мокрого місця не лишилося: СБУ утопили дронами три човни з окупантами в Херсонській області
Джерело:Михайло Федоров
На Херсонщині FPV-дрони ліквідували три надводні човни з росіянами. Важливо, що під час операції українці додатково протестували нову розробку – автономну бойову частину
Збройні Сили активно працюють над вдосконаленням безпілотників. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна тестує дрони з штучним інтелектом, щоб посилити атаки на військові кораблі Росії
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Болючий удар по окупантах
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ ліквідували три ворожих човни з особовим складом на Херсонщині. У ході операції вони використали три дрони-камікадзе українського виробництва. Безпілотник має назву "Буцефал", а розробила його компанія Ескадрон. Його придбали для "Армії дронів" партнери.
Продовжуємо діставати окупантів як на суші, так і на воді,
– підсумував Михайло Федоров.
Під час ударів та техніку росіян ЗСУ також протестували й нову розробку – автономну бойову частину з вибухівкою. Випробування БпЛА пройшли успішно. Міністр додав, що більше деталей з'явиться згодом.
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Українські дрони діють
- Ураження українцями ворожої армії є значно вищими за показники окупантів – хоча ті мають більше БпЛА. ЗСУ точніше б'ють по цілі, тому ініціатива залишається за ними.
- "Армія дронів" встановила рекорд зі знищення техніки загарбників – за тиждень вдалося ліквідувати 56 одиниць зброї. Серед ураженої техніки – 41 танк та 34 броньовані машини, по дві одиниці ППО, РСЗВ та радіотехнічного обладнання, 8 САУ та 159 окупантів.
- У ГУР заявили, що атаками БпЛА українці намагаються виснажити ППО окупантів, вивести з ладу авіацію та завдати шкоди військовим виробничим об'єктам. Окрім цього дрони негативно впливають на психологічний стан росіян.