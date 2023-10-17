ЗСУ знищили базу окупантів біля Молочного лиману: Федоров розповів деталі

Росіянам стане складніше здійснювати логістику до Запорізького напрямку внаслідок "гучних" ліквідацій, які влаштували ворогу ЗСУ.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що ворог чомусь звик вважати територію Токмака та Мелітополя – глибоким тилом, але це не так.

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За останні декілька днів ми бачимо випадки "гучних" ліквідацій. На узбережжі Азовського моря та Молочного лиману ворог розмістив свої тренувальні бази, на яких він тренує "мобіків", а також це такий пункт "пересідки",

– зазначив Федоров.

Він пояснив, що цей пункт "пересідки" передбачає, що сюди привозять мобілізованих з тимчасового окупованого Криму, чи захопленого Мелітополя. На цих базах окупанти тренуються, випробовують різні види зброї. Також там є склади боєприпасів.

"Успішні" ліквідації не припиняються

Так, за словами Федорова, одна з таких баз вчора була успішно ліквідована. Мер наголосив, що тепер там "на сотні ворогів стало менше".

Ліквідація продовжилась сьогодні вночі, біля Бердянська, приблизно о 2-й ночі розпочалися вибухи. Натепер ми маємо офіційне підтвердження щодо влучання поблизу Бердянського аеропорту, де ворог розмістив свою військову базу і склади з боєприпасами,

– розповів Федоров.

Тож, як зазначив міський голова Мелітополя, ворогу тепер стане складніше побудувати логістику до Запорізького напрямку, тому що саме Бердянські склади забезпечували зброєю цей напрямок.

У Токмаку роблять видимість "усе добре"

Також Іван Федоров прокоментував виведення військових підрозділів з Токмака.

"Військові не виводять свої підрозділи з Токмака. Навпаки, їх стає там все більше. А от цивільний обслуговуючий персонал дійсно виводять. Цю тенденцію бачимо майже місяць. Сьогодні приблизно половина адміністрацій відсутня та території Токмака", – зазначив він.

Та пояснив, що колаборанти хотіли якомога більше та швидше виїхати звідти. Але ворог зі своїми "росгвардіями" і фсб не пускає колаборантів з території. Мовляв, це видимість того, що у ворога "усе добре".

Що відбувається на окупованій території Запоріжжя