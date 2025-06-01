Аеророзвідка відпрацювала на 100%: СОУ майстерно знищили 2 російські механізовані колони

Сили оборони України продовжують знищувати ворожу техніку на фронті. Черговою "жирною" ціллю стали дві колони росіян, які, ймовірно, уразили на Донеччині.

Атакували колону артилерією, дронами, а також касетними боєприпасами. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що саме визначило успіх такої операції.

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Як СОУ ефектно знищують російські колони

Так звані російські "воєнкори" днями пожалілися, що Костянтинівському напрямку, неподалік населеного пункту Олександро-Калинове, втратили дві механізовані колони.

Вже згодом у Силах оборони без прив'язки до місця повідомили, що виявили одну колону окупантів та "опрацювали" її артилерією. Коли ж росіяни почали розбігатися – справу довершили касетними снарядами.

У нас дуже хороша оптика, дальність та прицілювання аеророзвідки. Ймовірно, наші партнери дали нам достатню кількість БпЛА, які добре розвідують усе. Вони працюють одразу на два напрямки: для наведення, контролю та корекції ударів артилерії, а також для роботи ударних дронів,

– зауважив Роман Світан.

Подібну тактику використовують на різних ділянках фронту і саме вона працює безвідмовно: артилерія знерухомлює певну кількість техніки, а все, що залишилося – добивають ударні безпілотники.

Більшої ефективності можна досягнути, вдаривши по першій та останній машині. Тоді колона зупиняється і завершити успішно справу можна легше.

Знищення російської колони / Дивізіон "Тіваз" (Увага 18+ ! У відео можуть бути чутливі кадри!)

Зауважимо, нещодавно бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" влаштували засідку на російську мотогрупу. Сталося це саме тоді, коли окупанти вирушали у черговий штурм. Спецпризначенці ліквідували "гонщиків". Частину росіян, що вижили, впавши з мотоциклів, вдалося взяти у полон.