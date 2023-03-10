Українські захисники знищили флот окупантів разом із диверсантами на Дніпрі, – ОК "Південь"

Українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині. Вдалося знищити близько 20 росіян.

Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про знищення російської ДРГ, про це передає 24 Канал.

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Скільки росіян вдалося знищити

За її даними, декілька днів тому українські військові знищили налаштовану росіянами таку човникову флотилію. Йдеться про 7 моторних човнів, які загарбники облаштовували кулеметами, поукріпляли їх бортами. "За допомогою таких човників вони намагалися дібратися до островів", – зазначила Гуменюк.

Акція була невдала, тому що всі 7 човнів нами були знищені разом з самими групами диверсантів. Загальна кількість їх сягала понад 20 раш*стів,

– сказала Гуменюк.

Знищення ворожої ДРГ

6 березня українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині. У районі Великого Потьомкінського острова ЗСУ знищили 3 цивільні моторні човни з російськими диверсійно-розвідувальними групами. Захисники ліквідували 18 російських військових.

Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров. За його словами, ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня – складна, але контрольована.

Потужні втрати ворога

Українські військові ліквідували вже понад 156 990 окупантів. Тільки за минулу добу наші воїни скоротили чисельність армії Росії на 870 загарбників.

Втрати ворога у техніці