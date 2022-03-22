ЗСУ знищили колону росіян і збили крилату ракету на Харківщині

Російські окупанти намагаються просуватись у сторону Харкова, однак Збройні Сили України дають достойну відсіч ворогу. Саме тому усі спроби орків прорватись – безуспішні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що за минулу добу ворог наніс 84 удари різних видів.

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ЗСУ знищили ракету та колону окупантів

За його словами, сьогодні, 22 березня, зафіксували нанесення ворогом ракетного удару. Однак близько 5 ранку мобільні підрозділи Збройних Сил в районі Нової Водолаги збили крилату ракету загарбників.

Серед чергових перемог наших ЗСУ – трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, які просто втекли з поля бою, покинувши техніку,

– заявив Синєгубов.

Як зазначив глава Харківської ОВА, зараз вони продовжують активну співпрацю з Офісом Президента та міністеркою Іриною Верещук над новими гуманітарними маршрутами. Він наголосив, що евакуаційні автобуси та гумвантажі вже підготували.

До слова, 18 березня Синєгубов, повідомив, що окупанти не дозволили їм провести гуманітарну допомогу по визначених "зелених коридорах". Зокрема до міста Ізюм.

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