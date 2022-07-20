Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну станцію радіолокації ворога

В Лазурному українські воїни знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 "Підліт". Так, ЗСУ зуміли дотягнутися до селища у Херсонській області на узбережжі Чорного моря.

У Сухопутних військах зазначили, що знищена РЛС була розміщена більш ніж за 100 кілометрів від позицій, які зараз займають ЗСУ.

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Що відомо про РЛС, яку знищили наші воїни

Ця РЛС призначена для видачі цілевказівки для зенітних ракетних комплексів С-300, С-400 тощо. Загалом "Підліт" автоматично виявляє та визначає координати цілі, захоплює та супроводжує будь-які аеродинамічні цілі, зокрема й малопомітні, а також видає інформацію про цілі систем ЗРК та винищувальної авіації.

48Я6-К1 "Підліт" – твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці,

– пояснили в СтратКом ЗСУ.

Постачання цих РЛС у війська ППО росії розпочали ще у 2015 році. Наразі "Підліт" вважають найбільш "сучасною" та найменш поширеною радіолокаційною станцією. А ЗСУ знищили цю систему одним пострілом, та ще й на відстані понад 100 кілометрів.



ЗСУ знищили РЛС "Підліт" / Фото Сухопутні сили ЗСУ

Вчора захисники знищили станцію радіоелектронної боротьби

19 липня ЗСУ знищили ще одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1", яка призначена для того, щоб виводити з ладу українські безпілотники. Ворожа станція була розміщена біля шлюзу Каховської ГЕС.



ЗСУ знищили "Репелент-1" / Фото СтратКом ЗСУ

Свіжі втрати ворога

За минулу добу, 19 липня, українські воїни ліквідували близько 200 російських загарбників.

Окрім цього, на брухт пішли ще 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 10 БпЛА, а також 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й навіть 1 літак.

Загалом кількість ліквідованих окупантів від 24 лютого дійшла майже до 39 тисяч.

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