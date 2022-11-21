Росіяни хотіли сховатися від ЗСУ, але отримали гранати на голову: відео знищення окупантів

Російські військові намагаються захопити Бахмут, де втрачають чимало живої сили. Українські воїни майстерно нищать російських окупантів.

Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького повідомили редакції 24 каналу про ліквідацію декількох загарбників. Росіяни заховалися в прихованій перекритій щілині та думали, що їх там не дістануть.

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Окупанти не мали шансів вижити

Але наївні окупанти не розуміють, що ЗСУ знайдуть кожного загарбника та змусять відповідати за злочини проти України. Так оператор дрону 30 ОМБр скинув на окупантів три гранати.

Наші захисники звітують, що всі гранати потрапили точно в ціль. Відтак, той, хто був у щілині – не мав шансів вижити.

ЗСУ майстерно ліквідували окупантів: відео

На Донбасі тривають жорстокі бої за Бахмут

Російські військові вже декілька поспіль місяців без успіху намагаються захопити Бахмут. Окупанти чи не щодня проводять штурмові дії, проте ЗСУ мужньо тримають оборону.

Росіяни систематично обстрілюють Бахмут. У місті тривають стрілкові бої. Наші військові кожного дня роблять надлюдські зусилля, аби втримати позиції.

Нещодавно окупанти біля Бахмута вкотре обстріляли ЗСУ фосфорними снарядами.

Речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий інформував, що біля Бахмута щодня відбуваються десятки атак.

На думку Сергія Череватого, Бахмут важливий для росіян першочергово тому, що російське військово-політичне керівництво поставило за мету досягти будь-якого результату на полі бою.

Через це російські командири гребують життями своїх солдатів і Росія зазнає шалених втрат.

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