ЗСУ знищили понад 41 тисячу окупантів та ще один вертоліт: втрати ворога станом 2 серпня

2 серпня 2022 , 08:52
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 41 170 російських окупантів. Ворог зазнає нещадних втрат, як в особовому складі, так і люто втрачає техніку.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському й Криворізькому напрямках

Лише за останню добу захисники ліквідували 140 ворогів. У Генштабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв цифри можуть бути неостаточними.

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Як зазначили в Генштабі, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Втрати російської армії станом на 2 серпня

  • танків – 1768 (+0) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4014 (+3) одиниці;
  • артилерійських систем – 936 (+4) одиниці;
  • РСЗВ – 259 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць;
  • літаків – 223 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 191 (+1) одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);
  • крилаті ракети – 174 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) одиниць;
  • спеціальна техніка – 82 (+0).


Втрати ворога станом на 2 серпня / Фото Генштаб ЗСУ

рекордні втрати росії й у війні з Україною

росія зазнає рекордних втрат у війні проти України. Втрати російської армії на 5 місяць вторгнення в Україну більші, аніж під час війни в Чечні та військової кампанії в Афганістані.

Втрати росії за 5 місяців перевищують кількість загиблих американських солдатів в Іраку за 8 років.

росія вже втратила понад 41 тисячу своїх військових. Водночас США за 8 років там втратили майже 36 тисяч своїх військових. Йдеться про 4 266 убитих і 31 153 – поранених.

Нещодавно у розвідці журналістам 24 каналу провідомили, в місто Балтійськ в Калінінградській області привезли 300 загиблих окупантів. Йдеться про бійців 336 окремої бригади морської піхоти балтійського флоту росії.

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Автор: Михайло Гема, Анастасія Лукашевська