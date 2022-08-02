ЗСУ знищили понад 41 тисячу окупантів та ще один вертоліт: втрати ворога станом 2 серпня

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 41 170 російських окупантів. Ворог зазнає нещадних втрат, як в особовому складі, так і люто втрачає техніку.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському й Криворізькому напрямках

Лише за останню добу захисники ліквідували 140 ворогів. У Генштабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв цифри можуть бути неостаточними.

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Як зазначили в Генштабі, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Втрати російської армії станом на 2 серпня

танків – 1768 (+0) одиниць;

бойових броньованих машин – 4014 (+3) одиниці;

артилерійських систем – 936 (+4) одиниці;

РСЗВ – 259 (+0) одиниць;

засоби ППО – 117 (+0) одиниць;

літаків – 223 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 191 (+1) одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) одиниць;

спеціальна техніка – 82 (+0).



Втрати ворога станом на 2 серпня / Фото Генштаб ЗСУ

рекордні втрати росії й у війні з Україною

росія зазнає рекордних втрат у війні проти України. Втрати російської армії на 5 місяць вторгнення в Україну більші, аніж під час війни в Чечні та військової кампанії в Афганістані.

Втрати росії за 5 місяців перевищують кількість загиблих американських солдатів в Іраку за 8 років.

росія вже втратила понад 41 тисячу своїх військових. Водночас США за 8 років там втратили майже 36 тисяч своїх військових. Йдеться про 4 266 убитих і 31 153 – поранених.

Нещодавно у розвідці журналістам 24 каналу провідомили, в місто Балтійськ в Калінінградській області привезли 300 загиблих окупантів. Йдеться про бійців 336 окремої бригади морської піхоти балтійського флоту росії.

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