ЗСУ знищили повітряний десант російських загарбників у Василькові

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Вкотре був повністю ліквідований ворожий десант.

Відповідну інформацію оприлюднили 26 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі Томилівки та на аеродромі Васильків (десант знищений),

– мовиться у повідомленні.