ЗСУ знищили повітряний десант російських загарбників у Василькові
26 лютого 2022 , 13:32Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Вкотре був повністю ліквідований ворожий десант.
Відповідну інформацію оприлюднили 26 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України.
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Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі Томилівки та на аеродромі Васильків (десант знищений),
– мовиться у повідомленні.