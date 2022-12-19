ЗСУ знищили позицію окупантів на Кінбурнській косі: пекельне відео

Українські бійці ефектно знищили позицію окупантів на Кінбурнській косі. ЗСУ щодня нагадують ворогу, що вони, тобто окупанти, там не на довго.

Відповідне відео оприлюднив 18 грудня партнер юридичної компанії "Прокопчук Груп", яка наразі займається волонтерською діяльністю і захистом інтересів військовослужбовців, Святослав Прокопчук.

Важливо Кім пояснив, чому звільнення Кінбурнської коси настільки важливе

По позиціях ворога влучно відпрацював ударний дрон. Як відомо, ворог облаштував позиції у житловому будинку у населеному пункті Покровське. Однак із загарбниками швидко розібралися наші захисники.

Покровське – село з населенням 177 осіб у Миколаївському районі Миколаївської області, розташоване на березі Дніпровсько-Бузького лиману. Станом на грудень 2022 року Покровське є одним з трьох населених пунктів Миколаївщини (разом з Василівкою і Покровкою), що досі залишаються під російською військовою окупацією.

Дослідники також зазначають: дані кадри свідчать про те, що українські ударні дрони вийшли на новий рівень з точки зору точності і потужності ураження цілі. Після удару будівлю, яка слугувала позицією загарбникам, повністю оповили вогонь і густий білий дим.

ЗСУ знищили позицію окупантів на Кінбурнській косі: дивіться відео

Додамо, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення. Там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Контроль над цим клаптиком землі давав росіянам змогу постійно обстрілювати портопункт в Очакові, а також блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що російські окупанти не можуть завезти на Кінбурнську косу ні додаткову техніку, ні особовий склад для підсилення підрозділів. Усі заїзди контролюють наші захисники.