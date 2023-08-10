ЗСУ ліквідували пункт управління росіян у Новій Каховці: Гуменюк розповіла, яке його значення

Напередодні Збройні Сили України знищили пункт управління російських військ у Новій Каховці, що на лівому березі Дніпра. За словами Наталії Гуменюк, окупанти розуміють, що ЗСУ застосовують контрбатарейну боротьбу.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України в ефірі телемарафону пояснила, що саме тому вороги намагаються максимально розподіляти свої місця дислокації серед місцевого населення.

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Це ускладнює роботу нашим військовим, адже ЗСУ не працюють по цивільних об'єктах. Та українські бійці таки зуміли знищити командний пункт управління окупантів у Новій Каховці.

Що відомо про успішну роботу ЗСУ в Новій Каховці

Наталія Гуменюк розповіла, що ретельна робота Збройних Сил України з виявлення подібних пунктів та точкове їх знищення – дуже клопітка і може бути віддалена в часі. Та потім – неймовірно результативна.

Командний пункт знищено, а це означає, що знову в вороже військо внесено певний безлад. Тому що немає управління, воно потребує переформатування і бачимо, що морально-психологічний дух війська підривається з кожним днем,

– заявила Наталія Гуменюк.

Речниця пояснила, що морально-психологічний дух російських загарбників підриває:

ускладнена логістика;

відсутність управління;

можливість бути ураженими навіть в таких захищених об'єктах.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України на питання, чи це був основний командний пункт ворога в тому регіоні пояснила, що не може розкривати, який саме його статус. Адже, за словами Наталії Гуменюк, вороги розосереджуються, намагаються створити декілька подібних пунктів, щоб зберегти своїх та заплутати наших військових.

"Тому ми працюємо по кожному. І кожен з таких пунктів буде знищено", – запевнила капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України.

ЗСУ знищили командний пункт управління росіян