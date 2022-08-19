На Луганщині знищили ремонтну базу окупантів з великою кількістю техніки, – Гайдай

Наші захисники на Луганщині ліквідували велику базу ворога, де ремонтували російську техніку. Завдяки цьому армія окупантів втратила дуже багато бойових машин, які точно не повернуться на поле бою.

Подробиці цієї розповів 19 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що також ліквідація бази зачепила й службовців, які поповнили список втрат ворога.

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Яких втрат зазнав ворог після знищення бази

Знищена база була розташована в окупованому селищі Лотьково, що в Слов'яносербському районі. Гайдай нагадав фразу росіян про те, що після захоплення території їм "хоч каміння з небес, а вже всеодно".

Ну ось, то каміння поприлітало. Я скажу, що достатньо потужно поприлітало. Там була ремонтна база в них – кілька танків, різна важка техніка. Загалом знищено приблизно 100 одиниць техніки,

– сказав голова ОВА.

Щодо окупантів, то він зазначив, що "відправилися на концерт Кобзона" приблизно 50 окупантів. "І земля їм скловатою. Впевнений, що тут можна казати "далі буде". Дійсно далі буде прилітати каміння з небес. Самі просять, хай вигрібають", – підсумував посадовець.

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