ЗСУ знищили російський гусеничний всюдихід "Витязь"
13 березня 2022 , 23:44Читать новость на русском
Джерело:"Мілітарний"
ДТ-30 "Витязь" – ще один зразок знищеної техніки Росії. Це всюдихід, призначений для роботи за особливо низьких та особливо високих температур.
Українські оборонці вперше розбили саме такого штибу ворожу машину. Це сталося у Харківській області 13 березня.
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Російський "Витязь" пішов услід за кораблем
Під час одного з рейдів українських бійців у Харківській області вдалося знищити ворожий дволанковий гусеничний усюдихід ДТ-30 "Витязь".
Знищений ДТ-30 "Витязь" / Фото "Мілітарний"
Цей усюдихід призначений для роботи за екстремальних температур / Фото "Мілітарний"
Знищений ДТ-30 та інші успіхи на Харківщині: дивіться відео від Нацгвардії УкраїниДовідка. "Витязь" розробили у СРСР на початку 80-х. Його призначення:
- Перевезення важких вантажів у складній місцевості, як-от болота, пісок та сніг.
- Та робота за екстремальних погодних умов – від мінус 50 градусів за Цельсієм до плюс 40 градусів.
Коштує ця машинка приблизно 100 тисяч євро.
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