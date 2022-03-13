ЗСУ знищили російський гусеничний всюдихід "Витязь"

13 березня 2022 , 23:44
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Джерело:

"Мілітарний"

ДТ-30 "Витязь" – ще один зразок знищеної техніки Росії. Це всюдихід, призначений для роботи за особливо низьких та особливо високих температур.

Українські оборонці вперше розбили саме такого штибу ворожу машину. Це сталося у Харківській області 13 березня.

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Російський "Витязь" пішов услід за кораблем

Під час одного з рейдів українських бійців у Харківській області вдалося знищити ворожий дволанковий гусеничний усюдихід ДТ-30 "Витязь".


Знищений ДТ-30 "Витязь" / Фото "Мілітарний"


Цей усюдихід призначений для роботи за екстремальних температур / Фото "Мілітарний"

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Довідка. "Витязь" розробили у СРСР на початку 80-х. Його призначення:
  • Перевезення важких вантажів у складній місцевості, як-от болота, пісок та сніг.
  • Та робота за екстремальних погодних умов – від мінус 50 градусів за Цельсієм до плюс 40 градусів.

Коштує ця машинка приблизно 100 тисяч євро.

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Автор: Олесь Друкач