ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3"

Українські військові продовжують нищити ворожу техніку. Так, із ладу вдалося вивести комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Про це у своєму фейсбуці розповіло Оперативно-тактичне угруповання "Схід". Пишаємося нашими хлопцями та бажаємо їм не зупинятися на досягнутому.

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Наші бійці активно трощать техніку окупанта

У результаті вчорашньої плідної роботи українських воїнів далеко не всі рашисти залишилися живими. Ось що буває, коли виродки-"визволителі" наслухаються російської фашистської пропаганди та йдуть завойовувати чужу землю, але щось пішло не так,

– йдеться у повідомленні.

Так, бійцям вдалося знищити російський комплекс радіоелектронної боротьби РБ-341В "Леєр-3".

Що таке "Леєр-3" Це рашистський комплекс радіоелектронної боротьби. З його допомогою приглушають GSM-зв'язок. Розроблена машина у петербурзькому "Спеціальному технологічному центрі". Окупанти використовують такі машини не лише під час війни в Україні, а й у Сирії та для придушення повстань у Казахстані.

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