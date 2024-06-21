"Відправили" на концерт Кобзона: українські воїни показали відео знищення російського танка

У мережі показали потужне знищення російського танка. Бійці, які атакували його, "відправили" на концерт до Кобзона й екіпаж.

Знищили росіян бійці 20-го Окремого батальйону спеціального призначення “Україна” Окремої президентської бригади. Вони боронять нашу землю на Новопавлівському напрямку, що на Донеччині.

Дивіться також ППО "Панцир" збила свій же вертоліт Ка-29: в Росії бідкаються на нову тактику ЗСУ

Бійці розповіли, як вдалося знищити танк

Воїни 20-го ОБСП “Україна” ОПБр розповіли, що перед цим знищили ворожий РЕБ. А потім їм вдалося ліквідувати й сам танк та ще й із бойовим комплектом.

Подивіться, як ми влаштували вибуховий відвал башки російському танку,

– показують відмінну роботу по окупантах українські захисники.

Вони також у відео подякували за підтримку громадам, волонтерам та пересічним українцям.

"З Вашою допомогою ми закрили збір на медичний дрон-евакуатор для порятунку поранених Воїнів на Донеччині. Експериментальний дрон-медевак вже замовлено", – написали у батальйоні.

Військові відкрили новий збір

Воїни також оголосили новий та дуже потрібний для них збір для того, щоб відео зі знищенням російської техніки було ще більше.

Тепер ми відкриваємо новий збір для ще ефективнішої утилізації росіян. Запрошуємо Вас долучитися безпосередньо до знищення ворогів,

– просять воїни.

Ціль збору для 20-го ОБСП “Україна” ОПБр: 356 тисяч доларів.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/5KDimJA1DJ

Номер картки банки: 5375 4112 1932 3883

Долучайтеся! Кожен ваш донат допомагає проводити дезінфекцію України від москвинської зарази,

– закликають бійці.

Потужне знищення росіян на Донеччині: дивіться відео