ЗСУ знищили російську артилерійську батарею: потужне відео
Збройні Сили України продовжують успішно знешкоджувати російських загарбників та їхню техніку. Зокрема, українські захисники знищили артилерійську батарею росіян.
Військові з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка похвалилися у мережі черговими перемогами. Їм вдалося успішно розправитися з технікою ворога.
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Українці знищили артилерійську батарею росіян
ЗСУ продовжують впевнено спускати "другу у світі" армію на нижчі сходинки рейтингу,
– зазначили у бригаді.
Там додали, що 59-а бригада також активно мінусує ворожі підрозділи. На їхньому рахунку – ще одна знищена артилерійська батарея росіян.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині морпіхи ліквідували російський танк, що намагався заховатися.
ЗСУ знищили російську артилерійську батарею: дивіться відео