ЗСУ знищили російську артилерійську батарею: потужне відео

Збройні Сили України продовжують успішно знешкоджувати російських загарбників та їхню техніку. Зокрема, українські захисники знищили артилерійську батарею росіян.

Військові з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка похвалилися у мережі черговими перемогами. Їм вдалося успішно розправитися з технікою ворога.

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Українці знищили артилерійську батарею росіян

ЗСУ продовжують впевнено спускати "другу у світі" армію на нижчі сходинки рейтингу,

– зазначили у бригаді.

Там додали, що 59-а бригада також активно мінусує ворожі підрозділи. На їхньому рахунку – ще одна знищена артилерійська батарея росіян.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині морпіхи ліквідували російський танк, що намагався заховатися.

ЗСУ знищили російську артилерійську батарею: дивіться відео