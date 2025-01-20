Закрили очі навіть пілотам: які можливості Росія втратила разом з РЛС "Небо-СВУ"

Збройні Сили України 18 січня знищили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СBУ" на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Атака була здійснена з використанням лише трьох безпілотників.

Росіяни залишилися без своєї нової й доволі дефіцитної радіолокаційної станції завдяки успішній роботі Сил оборони. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, які можливості втратили росіяни разом з РЛС "Небо-СВУ".

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Як знищення РЛС вплине на можливості армії Росії

"Небо-СВУ" – одна з найновіших російських РЛС метрового діапазону хвиль для військ ППО. Вона бере 0,1 квадратного метра по ефективній площі відображення на дальностях понад 100 кілометрів.

Одне радіооко противника було закрите трьома українськими безпілотниками, які розпіарена російська радіолокаційна станція не побачила. Це показує, що є механізм їх знищення. Можливо, у нас вже безпілотники "стелси" з'явилися,

– зазначив Світан.

Дальність виявлення такої цілі як винищувач на висоті 20 кілометрів – до 380 кілометрів, а на висоті 500 метрів – до 65 кілометрів. Загалом це великий бойовий радіус виявлення, поготів через систему тактичного зв'язку інформація може передаватися навіть пілотам російських літаків.

Для нас це теж важливо, аби закрити очі льотчиків,

– додав військовий експерт.

РЛС має малий час розгортання – до 30 хвилин, її обслуговує 4 особи. Заявлено, що вона має високу прохідність та може бути розгорнута на непідготовлених позиціях.

Довідка. Загалом ураження РЛС типу "Небо" відбувається вже далеко не в перше. Про знищення РЛС "Небо-СВУ" стало відомо 9 квітня 2023, але немає інформації про те, де і коли це сталося. У квітні 2024 року СБУ вразила РЛС далекої дії в Брянській області Росії, яка контролювала небо на 700 кілометрів вглиб України. У жовтня 2024 року стало відомо про ураження ракетами ATACMS станції РЛС "Небо М".

За підрахунками у Росії залишилося лише 10 таких станцій. Вартість одної від 100 мільйони доларів. До слова, "Небо-СВУ" знаходиться на озброєнні Ірану.

Зазначимо, що 16 січня Сили оборони України знищили радіолокаційну техніку окупантів у Бєлгородській області Росії.