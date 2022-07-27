Біля села Пасіка ЗСУ знешкодили розвідувальну групу ворога

Ворог пробував викрити позиції українських військ біля села Пасіка. Проте ця спроба була безуспішною завдяки роботі ЗСУ.

Про актуальну ситуацію 27 липня на фронті розповіли в українському Генштабі. Там зазначили, що біля Пасіки працювала розвідувальна група ворога.

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Ворожа група була знешкоджена українськими захисниками

Спроба викриття українських позицій була безуспішною. Групу ворога наші захисники знешкодили.

Тим часом на Слов'янському напрямку ворог гатив з артилерії біля Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

росіяни хочуть покращити положення в напрямках Бахмута та Краматорська

На Донецькому напрямку сили окупантів проводять штурмові дії. Це задля того, аби покращити тактичне положення в напрямках Краматорська та Бахмута. Війська росії обстрілювали з артилерії цілу низку населених пунктів. А біля Серебрянки загарбники вдарили з авіації.

Штурмові дії у напрямку Білогорівки – Верхньокам'янське для росіян завершились невдачею, вони зазнали втрат та відійшли.

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Головне про інші напрямки: коротко

Ворог проводив штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я. Їх українські воїни відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Проте під вогнем опинились райони Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя.

На Півдні росіяни роблять все, аби не допустити просування сил оборони. Ворог гатить з артилерії, танків та авіації.

Дізнайтесь у відео про роботу ЗСУ на Херсонщині: