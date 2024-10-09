Збройні Сили України продовжують нищити ворога. Так, військові ліквідували реактивну систему залпового вогню "Ураган" окупантів.

Кадри знищення ворожої техніки показали Сили оборони Півдня України. Наразі місце проведення операції лишається невідомим.

Дивіться також Найгарячіша ділянка фронту: Генштаб сказав, де за сьогодні окупанти атакували майже 40 разів

Українські бійці завдали втрат ворогу

Силами оборони Півдня України виявлено та знищено ворожу РСЗВ "Ураган",

– говориться у повідомленні.

Військові не розкрили деталі проведення операцій знищення російської реактивної системи залпового вогню.

Українські бійці знищили російську РСЗВ "Ураган": дивитися відео

Довідка. "Ураган" – реактивна система залпового вогню калібру 220 міліметрів, розроблена в СРСР. Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кілограмів кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.

Нагадаємо, що у квітні наші військові з підрозділу Chimera успішно уразили ворожу техніку. Мовиться про РСЗВ "Ураган", в яку влучили у Бєлгородській області Росії.