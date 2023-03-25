Рік тому ЗСУ знищили "Саратов" у Бердянську: окупанти нарешті це визнали

Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Рік тому ЗСУ знищили корабель "Саратов" у порту Бердянська. Й окупанти нарешті це визнали офіційно.

Результативну роботу наші військові виконали 24 березня 2022 року. Вони влучним ударом відправили на дно російський корабель "Саратов". Окупанти, які зазвичай хизуються, що "потєрь нєт", цього разу їх таки визнали.

Читайте також Росія планує набрати ще 400 тисяч контрактників після невдалого наступу, – Bloomberg

Навіть меморіальну таблицю зробили

Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного сполучення, ВДК "Саратов". Втратили особистий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезарь Кунінков",

– бідкався командир кримської бази флоту ворога Фелікс Меньков.

Нагадаємо, що після удару по "Саратову" пропагандистські ЗМІ були вкрай обережні у висловлюваннях. Вони писали, що тоді "спалахнула сильна пожежа, у результаті якої довелося притопити (судно – 24 Каналу) біля причалу".



Знищеному "Саратову" присвятили меморіальну таблицю / Фото з мережі

Зауважимо, що потоплений "Саратов" передав естафету крейсеру "Москва". Так, тому самому, який у відомому напрямку послали захисники острова Зміїний. Це судно пішло на дно 14 квітня 2022 року.

Повернімося до "Саратова". Йому присвятив пост головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У річницю зустрічі судна з морським дном він виклав відео. На ньому можна побачити, як українську ракету запустили по десантному кораблю. Після влучання він святково спалахнув.

До слова, за понад рік повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 18 суден ворога. Ми ж пропонуємо пройтися свіжою статистикою знищених загарбників.

Скоро буде 170 тисяч "пакетів"