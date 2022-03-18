ЗСУ знищили ще кілька російських офіцерів, серед них майор та капітан
18 березня 2022 , 16:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Анатолій Штірліц"
Українські захисники ліквідували ще як мінімум 3 російських офіцерів, які виконували злочинні накази Путіна.
Російська армія позбавилась майора, капітана та старшого лейтенанта. Вони повернуться додому в домовинах.
До теми Українські захисники ліквідували російського полковника Ігоря Ніколаєва
ЗСУ ліквідували:
- майора Ільгіза Усманова із Башкирії, заступника командира мотострілецького батальйону;
- капітана Черкашина Євгена з алтайського села Косиха, командира танкового взводу 35 ОМСБр;
- старшого лейтенанта Росгвардії Зуйкова Сергія, уродженця села Троїцького Амурської області.
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