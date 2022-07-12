Не лише Нова Каховка: українські захисники влучним ударом знищили ще один склад на Півдні

У росіян виникли серйозні проблеми із забезпеченням своїх шалених обстрілів. Ворог втрачає свої склади один за одним.

російські окупанти скоро почнуть задумуватися над економією своїх снарядів. Наші герої дуже влучно та майстерно скорочують їхні запаси.

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Знищення ще одного складу росіян

Вибухи на складах з боєприпасами російських окупантів вже поволі стають звичним явищем. Ворогу доведеться знизити інтенсивність своїх шалених артилерійських обстрілів та збереження запасів.

Наші герої відзвітували про знищення ще одного ворожого складу з боєприпасами. Він був розташований у Чарівному, але влучний удар наших захисників та захисниць залишив окупантів без проблеми зберігання боєприпасів на складі та влаштував великий феєрверк.

Окупанти обстрілюють міста на Півдні

На світанку російські окупанти завдали потужного артилерійського удару по Миколаєву та околицях міста. Для атаки ворог використав зенітно-ракетні системи С-300 та реактивні системи залпового вогню "Смерч". Кілька людей отримали поранення, снаряди ворога влучили у газову магістраль, два медичні заклади, школу, тролейбусне депо та кілька житлових багатоповерхових будинків.

Також ворог ракетами вдарив по Баштанці, відомо про одного загиблого.

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